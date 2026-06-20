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甜甜小记│「精算暴雪」争精英杯

名家专栏
更新时间：15:00 2026-06-20 HKT
发布时间：15:00 2026-06-20 HKT

「精算」系马主庞熙霆名下的「精算暴雪」将出战第七场三级赛精英杯，此马今季表现忠心准绳，季内十战均能跑入前六名，四度获得第二名，蔡约翰在港从练至今已四度捧走精英杯，且看能否凭「精算暴雪」再染指此项分级赛。

小记访问庞熙霆，他说：「我认为『精算暴雪』今场机会均等，要视乎临场发挥，一至三号马（『表之银河』、『精算暴雪』及『手机表霸』）都是排一至三档，大家势均力敌；另一匹主要对手『小鸟天堂』亦排得四档。我希望步速不要太慢，以及不要塞车，让『精算暴雪』可以跑出应有水准。我觉得牠是一匹比较特别的马，应该很少马好像牠般评分超过110分（现评117分）出争一级，而对上一次赢马是赢二班，我很希望牠可以赢到级际赛，初尝分级赛的冠军便好了。」

陈嘉甜

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