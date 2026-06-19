甜甜小记│方嘉柏真「心」想夺冠

早前小记和几位行家应「日上」系马主姜炳辉与太太李桂嫦，以及「飞轮霸」马主之一廖世伟的邀请，齐齐前往深圳西丽高尔夫球俱乐部，采访第二届JOT骑练马主高球赛。当日有数十位人士参与比赛，结果由方嘉柏勇夺男子组总冠军。

赛后方嘉柏从「飞轮」系马主沈墨宁等人手上接过奖项，即获一众宾客祝贺；小记听到不少宾客都祝福他：「赢完Golf比赛后，祝你赢埋冠军练马师！」面对各人祝福，方嘉柏回应说：「我会全力以赴，始终要赢一场头马，除了马匹的实力外，还需要好骑师、赛事形势、天气、场地状况及档位等客观条件配合，I will try my best！」

最近方嘉柏接受马会IG访问时，分析当下争冠形势，练者表示看来目前应是他与沈集成、廖康铭之争；几周前仍是前六名混战局面，现时除非后面三位能在接下来的赛日连赢四、五场，否则要追回差距不易。

近日方嘉柏趁空档和爱妻Alix出外度假，最近方太比以往更频密入场，想必是替老公打气。明日第十场的方厩「正本唐心」，上仗在港初出即上名，热身后续配主帅莫雷拉，随时可打开胜门。

陈嘉甜