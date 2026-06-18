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文杰访问│「海上大军」千八「安」心

名家专栏
更新时间：18:02 2026-06-18 HKT
发布时间：18:02 2026-06-18 HKT

本周中本地没有赛事举行，田泰安上周赛后便与家人离港渡假，不过他将于日内返港，已备在周日赛事上阵。他表示小休后对赛事充满期待，尤其是他近三次赛事均有马赢，希望乘胜追击。今战九匹坐骑中，他认为以「海上大军」和「奇异果」最具胜望。

今战九匹坐骑中，田泰安认为以「海上大军」和「奇异果」(图) 最具胜望。
今战九匹坐骑中，田泰安认为以「海上大军」和「奇异果」(图) 最具胜望。

蔡廐「海上大军」于今年四月初出即在田草千八米爆冷赢马，两周后再出竞逐皇太后杯亦跑第四，周日列阵三级赛精英碟，田泰安说：「四岁的『海上大军』初出即在二班千八米赢马，难度甚高且反映其质素，可是其后匆匆增程跑大长途赛，最后只能够跑第四算是不差。早前我到从化替牠试闸走势良好，状态回勇后再跑胜途，即使对手实力甚强，但马儿只负轻磅，希望届时能够争取最佳成绩。」

「海上大军」状态回勇后再跑胜途，即使对手实力甚强，但马儿只负轻磅，希望届时能够争取最佳成绩。
「海上大军」状态回勇后再跑胜途，即使对手实力甚强，但马儿只负轻磅，希望届时能够争取最佳成绩。

「奇异果」是伤患马，转投桂厩后在四月才作季内首战，幸好两战均走得接近，周日出战三班二千米，田泰安分析说：「『奇异果』复出两仗表现较我预期理想，上场跑千六米，演出续见进步，今次增程应有机胜任，加上赛后操练正常下状态更勇，希望牠能够走入前到归来。」     

特约记者：文杰

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