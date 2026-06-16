甜甜小记│「东来欣赏」每月之星

由告东尼训练的「东来欣赏」在港取得四冠六亚一季，近期表现出色，最近获得香港赛马杂志《赛马天下》的「每月之星」奖项。「东来欣赏」马主是马圈靓太曾向欣和曾向东所拥有，由其爸爸曾炳威做代表领奖，由「飞轮」系马主沈墨宁负责颁奖。

《赛马天下》近年与沈墨宁的儿子沈慧林在香港创立的陀飞轮品牌万希泉合作，赞助「太子珠宝钟表呈献万希泉陀飞轮每月之星奖」。「每月之星」是该杂志历史悠久的奖项，历年来见证了多匹马王级佳驷的诞生。万希泉的意思正好是「万众希望的泉源」。本报记者访问曾炳威，他说：「仔女向欣和向东养有的『东来欣赏』获奖，我当然替他们高兴，希望我们一家人的『威力』系、『欣赏』系、『勤德』系和『运来』系马都健健康康，如果交出好成绩，更是最好不过。」

周日沙田夏令赛马，曾炳威家族的贺厩「勤德皆备」报争四班千二米；「威力非凡」报争四班千六米，这两驹均配潘明辉；至于伟厩的「威力飞腾」则报争三班千二米，由巫显东策骑，曾氏家族周日三驹均交由华将主辔。

陈嘉甜