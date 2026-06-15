甜甜小记│李文斌王贤讯作风贴地

「安」系马主王贤讯和其家人在港的养马运不错，不时见「安」系马建功，王氏一家人在凯旋门拉头马。刚周六沙田赛事，王氏家族凭「安都」赢马，王贤讯当晚非常忙碌，除了入场支持「安都」外，也有前往红馆，支持好友何芷韵主办的歌星罗志祥在香港站的巡回演唱会。何芷韵是「包装」系马主李文斌的太太，也是保良局上一任主席。何芷韵所成立的公司，专门负责与文化、艺术和娱乐有关的工作，例如最近主办罗志祥红馆演唱会，刚周末红馆演唱会完满举办，王贤讯也很替好友何芷韵开心。

在小记眼中，王贤讯和何芷韵的丈夫李文斌都很贴地，这两位马主都愿意透过社交平台与网民互动。例如李文斌早于2014年已在社交平台创立「包装」系专页，与网民一起交流赛马心得。小记曾经访问李文斌，他说有时马儿输了，马迷会留言责骂，但他都予以理解。同时李文斌也会细看留言，从中了解投注人的观点，并持开放态度接纳不同意见。至于王贤讯也在社交平台与网民互动，其作风带点幽默，王贤讯曾经在threads中留言说：「我会继续努力，搞多啲烂gag，带欢乐俾所有马迷。」「包装」系李文斌和「安」系马主王贤讯贴地的作风，令不少网民及马迷欣赏。

陈嘉甜