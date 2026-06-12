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Ian心水│「名扬四海」进步可胜

名家专栏
更新时间：19:00 2026-06-12 HKT
发布时间：19:00 2026-06-12 HKT

第十场三班千六米，看来是一场水准颇高的赛事。「名扬四海」上仗初跑田草千六，赛前备受追捧，结果力拼下仅落后半个马位得季军。本身年纪尚轻，加上出赛次数不多，应有不少进步空间，今仗排位理想，状态亦佳，有力打开胜门。对手方面，「泰力」上仗初跑谷草一哩，早段留守包尾，末段冲刺强劲，最终只输四分三马位屈居亚军，表现悦目。此驹在港出道第二仗已能击败「超劲赤兔」与「凌登」等驹，赛事水准够高，今仗步速应不会慢，对牠更为有利，实属三甲之材。

第十一场三班千四米，「友莹亮」上仗受制于外档与黏地，末段奋战取得季军，表现令人满意；今仗排位转佳，目前评分未见顶，仍要留意。对手方面，「臻至辰」上仗以极出色的姿态击败「超轻松」取得季内第二捷，状态仍勇要兼顾。「超劲赤兔」上仗赢马姿态从容，季内整体演出稳健，仍具一争之力。

第十场：11名扬四海、4泰力、2安都
第十一场：7友莹亮、9臻至辰、4超劲赤兔

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