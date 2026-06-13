亨利拆局│练马师王吼文家良

今季较早时候，草泥混合赛的封王门槛颇低，甚至试过如10月12日和11月15日，区区24分已够封王。但翻查近期赛果，发现草泥混合赛的封王门槛大幅提升，起码要40分以上才有机会，证明几个大仓都加强部署。正如刚周日的草泥混合赛日，姚本辉劲夺两冠两亚两季，埋单以44分封王。

回说今次赛事，有足够兵力争取40分以上的马房不多，牌面以吕健威最突出，蔡约翰也有条件加入战圈，但预期二人赔率偏热，我想博一博文家良。今期文厩出马七匹，除兵力足够，逾半数都有近绩根据，即使牌面较吕、蔡逊色，却不排除能以弱胜强。

重点争分马方面，「确好劲」早在465场次已展现极强竞争力，可惜随后连番遇上不利形势，今次初降四班排三档，宜给予机会。「起舞奜奜」上仗赢马姿态如晨操，今次独忌布浩荣接手，未知能否骑出同一水准，论马匹实力则不用怀疑。「君子」上仗是当日唯一的三叠头马，今次排四档会有理想际遇，随时再赢。

目标：文家良

赔率：18

全日恶马 第六场：确好劲

练马师王最佳投注时机：第五场前