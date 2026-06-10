马观微全日心水│「巴闭王」光荣开斋

吕健威马房的四岁短途马「巴闭王」，季初登场至今，虽仍未能敲响胜利之门，但当其评分下调至五十八分水平，已多次展示出具问鼎的能耐。今仗，列阵第六场四班谷草千二米，排二档好位，有望在布浩荣胯下打破闷局。

「巴闭王」在季中降落四班后，竞争力布所提升，一月尾角逐四班谷草千二米，只仅负头位给随后升上三班仍能增添佳绩的「团结勇士」而已。

三月中，「巴闭王」配潘顿角逐四班谷草千二米，排最外档，早段要耗力较多地由外切入抢放，末段只是不敌阵上走位较佳、赢马之后跑胜程也能再下一城的「环球英雄」。

五月二十日，「巴闭王」卷土重来，同场快马多，在中段放得较急之下，末段只是输给上周三晚又添头马进帐并升班的「星运少爵」，可见表现毫不失色。上仗之后，此驹有三个礼拜时间回气及再作打磨，今仗将能敲响胜利之门。

马观微