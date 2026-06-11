甜甜小记│潘顿方嘉柏无穷精力

上周五小记和数位行家一同前往深圳西丽高尔夫球俱乐部，采访第二届JOT高球比赛。比赛由「日上」系马主姜炳辉和太太李桂嫦赞助，他们的好友「飞轮霸」马主之一廖世伟则负责统筹及任大会主持。这是小记首次前往高尔夫球场采访，那儿设有很大的泳池、环境优美，令小记大开眼界，是一次难忘的采访体验。

姜炳辉伉俪和廖世伟很贴心，除出钱出力举办比赛外，也为一众骑练及他们的另一半、马主朋友，以及马经传媒安排膳食与交通。虽然当日天气炎热，但无损一班骑练及马主的热情，众人在沙田晨课收操后，浩浩荡荡乘坐旅游巴士出发。而「飞轮霸」马主沈墨宁伉俪及廖仲干、「闪耀」系马主邓巨明、郑俊伟、姚本辉、潘明辉、钟易礼、黄智弘及周俊乐等虽然没有参赛，但都前往深圳参与烧烤派对，约近六十人联谊一番，尽兴而归。

姜太李桂嫦说：「我先生（姜炳辉）热爱打高尔夫球，亦不时宴请骑练食饭，得知他们不少热爱高球，便想何不举办一项骑练及马主的高球比赛呢？」廖世伟则说：「由于首届JOT高球比赛反应很好，所以我和姜生姜太决定今年再办，我们大约用了三个月时间筹备，并花了不少心机，希望作出最妥当的安排；见到一班骑练及马主朋友玩得开心，我们都很高兴。」至于下年会否再搞第三届呢？姜太幽默地说：「这要看马仔生唔生性，能否赢马赚取奖金。」

当日小记见到方嘉柏和潘顿一起打波、切磋球技，两人有倾有讲外，更似有无穷精力，打波后即去泳池畅泳，其间有讲有笑。其后巴度、希威森、艾道拿、霍宏声、甘敏斯及班德礼等，亦去畅泳一番，人人手执啤酒，边饮边吹水，场面欢乐。

早年方嘉柏与潘顿合作无间，携手赢过不少大赛，数年前突然减少合作，只偶尔在国际骑师邀请赛中拍住上；因此，当日小记和其他行家见到两人一齐打波、游水，都仿如发现新大陆般震撼呢！

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陈嘉甜