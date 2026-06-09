Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡尔心水│「勇霸龙」乘勇再拼

名家专栏
更新时间：18:58 2026-06-09 HKT
发布时间：18:58 2026-06-09 HKT

卡尔享受与校友聚会，早几日与教授同坐，在他聪明的脑袋中总带出高品质的交流，一顿饭时间，已经胜过看几本书。卡尔思考一向跳出框框，问了教授也表示非常困难的一道问题。卡尔喜欢MBA课堂的模式，经常鼓励批判性思考，亦鼓励同学持正反意见，大家为议题唇枪舌剑，卡尔尤其享受这种思维碰撞的过程。最有趣的是，下课后大家又勾肩搭背，一起吃饭聊天，刚才课堂上的激辩，转眼已成为酒桌上的笑谈。

卡尔慢慢发现，高品质交流从来不在乎地点，有内容的沟通，街边又得，茶餐厅也适合，连厕所门口亦无不可。雅典市集上的讨论，总是固定地方。香港都有雅典市集，在马会，足球会、香港会等历史悠久的会所非官方举行。

偶尔在会所议事之外，也有论马，席间前辈表示喜欢第九场「勇霸龙」，贪其一档好跑，乘勇有权再交代；「东来欣赏」舖舖唔信但舖舖得，贴番佢不能斗气；「马达」刚胜水准高，三甲要预埋。

第七场：10大千雄心、3丰辰、8劲好运
第九场：6勇霸龙、1东来欣赏、4马达

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
9小时前
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
01:47
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
政情
3小时前
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
影视圈
4小时前
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
8小时前
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
01:19
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
影视圈
7小时前
吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死
吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死
影视圈
5小时前
连锁快餐店父亲节加码优惠！一连7日 凭关爱长者咭即减$6
连锁快餐店父亲节加码优惠！一连7日 凭关爱长者咭即减$6
饮食
6小时前
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
2026-06-08 13:41 HKT