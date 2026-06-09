卡尔心水│「勇霸龙」乘勇再拼

卡尔享受与校友聚会，早几日与教授同坐，在他聪明的脑袋中总带出高品质的交流，一顿饭时间，已经胜过看几本书。卡尔思考一向跳出框框，问了教授也表示非常困难的一道问题。卡尔喜欢MBA课堂的模式，经常鼓励批判性思考，亦鼓励同学持正反意见，大家为议题唇枪舌剑，卡尔尤其享受这种思维碰撞的过程。最有趣的是，下课后大家又勾肩搭背，一起吃饭聊天，刚才课堂上的激辩，转眼已成为酒桌上的笑谈。

卡尔慢慢发现，高品质交流从来不在乎地点，有内容的沟通，街边又得，茶餐厅也适合，连厕所门口亦无不可。雅典市集上的讨论，总是固定地方。香港都有雅典市集，在马会，足球会、香港会等历史悠久的会所非官方举行。

偶尔在会所议事之外，也有论马，席间前辈表示喜欢第九场「勇霸龙」，贪其一档好跑，乘勇有权再交代；「东来欣赏」舖舖唔信但舖舖得，贴番佢不能斗气；「马达」刚胜水准高，三甲要预埋。

第七场：10大千雄心、3丰辰、8劲好运

第九场：6勇霸龙、1东来欣赏、4马达