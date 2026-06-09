Ian心水│「扬威四海」千八启航

叶楚航上日凭「天比高」与「支付之父」包办孖宝，而「好运年」亦得季军，成绩不俗。叶厩近期不少质新马都演出进步，相信季内余下日子仍可追落后。

第一场「扬威四海」是「举步生风」的全弟，但性能却完全不同。牠在季中转投叶厩后略有进展，前仗力拼仅不敌超班马「满洛城」；上仗增程跑二千二，可惜路程太长而未能发挥水准。今仗回师曾上名的谷草千八，配合叶厩近期攻势，可以一试。对手方面，「竣诚驹」上季四捷，今季在四班亦两度入位，现评分较最近赢马还低三分，配上受让七磅的黄宝妮兼排二档，有力一放到底。

第三场「豪迈先登」的外祖母乃前香港打吡冠军「胜威旺」，日后增程发展应更有把握，但这匹三岁马上仗初战谷草，最终仅以两个多马位负于「星火燎原」与再出成功收复前失的「星辰千帅」，表现令人欣喜；今仗排位理想，若能改善起步，或有惊喜演出。「牛精新星」上仗初出即获季军，虽与头马相差五个马位，但经过砥砺后可望进步，值得注视。

第一场：3扬威四海、1竣诚驹、2家乐宝驹

第三场：7豪迈先登、3牛精新星、9良驹好友