Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「扬威四海」千八启航

名家专栏
更新时间：18:56 2026-06-09 HKT
发布时间：18:56 2026-06-09 HKT

叶楚航上日凭「天比高」与「支付之父」包办孖宝，而「好运年」亦得季军，成绩不俗。叶厩近期不少质新马都演出进步，相信季内余下日子仍可追落后。

第一场「扬威四海」是「举步生风」的全弟，但性能却完全不同。牠在季中转投叶厩后略有进展，前仗力拼仅不敌超班马「满洛城」；上仗增程跑二千二，可惜路程太长而未能发挥水准。今仗回师曾上名的谷草千八，配合叶厩近期攻势，可以一试。对手方面，「竣诚驹」上季四捷，今季在四班亦两度入位，现评分较最近赢马还低三分，配上受让七磅的黄宝妮兼排二档，有力一放到底。

第三场「豪迈先登」的外祖母乃前香港打吡冠军「胜威旺」，日后增程发展应更有把握，但这匹三岁马上仗初战谷草，最终仅以两个多马位负于「星火燎原」与再出成功收复前失的「星辰千帅」，表现令人欣喜；今仗排位理想，若能改善起步，或有惊喜演出。「牛精新星」上仗初出即获季军，虽与头马相差五个马位，但经过砥砺后可望进步，值得注视。

第一场：3扬威四海、1竣诚驹、2家乐宝驹
第三场：7豪迈先登、3牛精新星、9良驹好友

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
9小时前
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
01:47
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
政情
3小时前
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
影视圈
4小时前
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
8小时前
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
01:19
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
影视圈
7小时前
吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死
吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死
影视圈
5小时前
连锁快餐店父亲节加码优惠！一连7日 凭关爱长者咭即减$6
连锁快餐店父亲节加码优惠！一连7日 凭关爱长者咭即减$6
饮食
6小时前
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
2026-06-08 13:41 HKT