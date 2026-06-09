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Dickson心水│「红钱到」抢出就掂

名家专栏
更新时间：18:53 2026-06-09 HKT
发布时间：18:53 2026-06-09 HKT

今个赛季尚余一个月左右便煞科，练马师冠军之争相当激烈，暂时由方嘉柏以六十一场头马领先，吕健威则以五十一场头马排第四，今晚威哥出马虽然只得三匹，但当中两匹前置马同时换布浩荣策骑，且看会否有新火花。

第四场四班1000米，「红钱到」近两季表现稳定，今季八战获一冠一亚三季，上仗初次缩程跑一千，兼且排十档，出闸后马儿被顶在大外叠的中间位置，非常尴尬，霍宏声唯有再踩油至二叠放头，全程蚀位之下，末段竟然没有脚软，仅输给「财将」与「鸿图新星」不足一个马位。今仗排七档形势转好，只要布浩荣早段积极抢栏，有机会赢马而回。

第六场四班1200米，「巴闭王」近四战场场换骑师，可惜都得二二三三，恨赢之心相当明显。今次换布浩荣，同场快马不算多，出头在望。

第四场：2红钱到
第六场：2巴闭王

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