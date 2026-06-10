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亨利拆局│练马师王吼方嘉柏

名家专栏
更新时间：02:00 2026-06-10 HKT
发布时间：02:00 2026-06-10 HKT

稍为沉寂了两个赛日之后，上期姚本辉劲夺两赢四位高分封王，显然是精心部署，然而今次谷战，佢全晚出马得三匹，阵容由强变弱，似是回气格局，或待煞科之前再有大攻势。

上次赛事虽然跑沙田，但方嘉柏仍靠「好好恋爱」交出一W，进一步巩固领先地位。方仔在田战尚且醒神，今次跑谷草更要看高一线。事实上，今期方厩兵分七路，一来阵容似样，二来多有近绩支持，即使练马师王势成热门，也实在难以抗拒。若嫌赔率乏味，也可考虑将方厩马作QT胆赌单场，或者WP过关，祝各位好运！

重点争分马方面，「银刺勇士」上仗慢放赚形势，但本身末段时间造得靓，计落仍算有水准，何况同赚形势的「应龙飞影」输到无影，再出却可变身，更令「银刺勇士」的一席亚军增添说服力。「风采人生」上仗终于征服千二，确认续有进步，而且赢马姿态极轻松，今次排三档有权再赚。「大千雄心」上仗初跑谷草即胜，咪以为佢升班吃亏，随时赢到你唔信！

目标：方嘉柏

赔率：2

全日恶马 第三场：银刺勇士

练马师王最佳投注时机：第三场前

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