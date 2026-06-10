廖事如神│「竣诚驹」落班有法宝

方嘉柏刚战凭「好好恋爱」赢马，现于冠军之争带离廖康铭及沈集成四场。莫雷拉回归担任方厩主帅后，的确为马房带来出色成绩，当中更有七场是以颈位或更短距离胜出。现时莫雷拉仍未决定下季去留，令人期待。

第一场五班千八。「竣诚驹」季内状态一直保持高水准，尽管未再添头马，但亦两度于四班入Q，608场次仅负于四班实力马「香港神驹」，另力压后来再捷的「梦照发」，赛绩水准可信赖。晨课上，马匹一直步活如轮，火气十足，观乎今组有近绩者不多，本身落班再配黄宝妮减七磅，相信极具威胁。「扬威四海」辗转降至五班后开始接近，645场次虽未能威胁「满洛城」，但能抛离再出已补中的季军「富裕君子」，今场回师胜程可争一位。「君智盛」表现略为反复，但始终属四班头马，上仗跑泥地不合，大败毋须介怀。「开心三多」已届评分新低，今仗若能稳定走势随时变身。

第二场四班一哩。「高高至高」因霍宏声告假转配潘顿，本身为四岁自购马，来港后第二仗已入位置，该仗头二马均是三班强手。其后表现虽未有承接，惟减了分兼状态提升下，上场落班初跑谷草已接近。须知727场次的头二马均走贴栏有利路段，「高高至高」转弯移出三叠冲刺，蚀位仍能逐步逼近，表现及格有余，今仗由潘顿操刀，只要顺利切入二叠已具胜望。「准希望」季内已交出接近走势，论血统及跑姿均是增程更合，近来转战一哩果然有进步；690场次出战同班同程，可与一众路程专家跑近，证明已站稳阵脚，配合一档或更进一步。「多利神驹」减分甚多，排三档可以最强跑法应战。

廖浩贤精选

第一场 1 竣诚驹 3 扬威四海

5 君智盛 8 开心三多

第二场 1 高高至高 7 准希望

11 多利神驹 12 极速满贯