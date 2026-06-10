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波仔至醒灵活玩│「红砖战士」谋交代

名家专栏
更新时间：02:00 2026-06-10 HKT
发布时间：02:00 2026-06-10 HKT

执笔之时，第五场大热门落在初跑谷草一哩、欠路程证明的「决一剑」身上，另外两匹焦点马「有情有义」同程虽一战即胜，但上仗同场对手实力非强；「上浦福旺」亦初负顶磅上阵，都有一定考验，所以冷敲预期有分头的「红砖战士」。

「红砖战士」在谷草一哩跑过两次虽未有建树，但在548场次步速偏快，蚀转弯三叠下，末段所缔的段速只比之后赢马的「香港神驹」慢0.04秒而已，以初跑谷草之马而言表现相当不俗。

其后于607场次，「红砖战士」再战同程，头两段步速唔算快，牠在慢闸兼直路非全面打开冲刺下跑获第七名，而同场第六名及第八名的「先到先得」与「追风」最近已先后赢马，足见赛事水准颇高。

再看上仗，当日的田C除大利前置外，头两段步速也慢，所以「红砖战士」留后兼走三叠入直路形势非好，最终亦无溃散；再看同样跑线有追的「捷威」及「好运年」，也于刚周日追入三甲，估计「红砖战士」亦已如箭在弦。

查近四次谷草赛事，游达荣已取得四场头马，似乎马房季尾仍在追落后，料必趁「红砖战士」态勇谋交代。

波仔灵活玩过关提供：

第三场 Q/QP 10 胆拖 4 5 7 12
第五场 WP 10
第七场 Q 3 胆拖 2 8 10
混合过关三串七 共107注
 

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