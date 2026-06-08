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甜甜小记│黄婉曼望「观众」打气

名家专栏
更新时间：14:45 2026-06-08 HKT
发布时间：14:45 2026-06-08 HKT

前天气女主播黄婉曼是「观众之力」的马主，其丈夫冯柏基则养有「飞云」，两驹均交由方嘉柏训练。

早前黄婉曼飞往匈牙利布达佩斯欣赏欧联赛事，然后又前往意大利罗马、英国等地游览，享受假期之余，也在社交平台分享靓相。周三晚「观众之力」出争第九场三班千二米，未知她会否赶返香港打气呢？

日前小记联络正身在欧洲的黄婉曼，她说：「周三晚我仍然未返香港，但已经请了朋友帮我替『观众之力』打气，我也希望各位马迷朋友可帮手打打气；希望马儿在阵上取位顺利，可尽力争取好成绩。」

「观众之力」是黄婉曼在港首匹以个人名下马，而冯柏基过往所养的「姜饼人」，亦曾于方厩训练下取得四场头马，冯氏伉俪和方嘉柏合作愉快。今季「观众之力」及「飞云」已分别赢过马，目前方嘉柏正全力冲冠，且看练者能否凭「观众之力」再添头马进帐。

陈嘉甜

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