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廖事如神│「龙城强将」安全达阵

名家专栏
更新时间：02:00 2026-06-07 HKT
发布时间：02:00 2026-06-07 HKT

转眼已到六月，沙田转跑黄昏赛。近来天气十分炎热，日赛时可见参赛马出汗较多、情绪不稳，转跑黄昏赛的确令人马都负担减轻。而踏入季尾，不少马匹季内已连番拼搏，体力下降。反而季内较少出赛的赛驹，值得留意。

第四场四班千四米。「龙城强将」正是季内出赛较少，而状态已及时重回理想水准。季初于069场次赢马，蹄下败将「大千雄心」其后亦两捷，赛绩可信。而本身表现亦有承接，可惜二月时被验出心律不正要休息。上仗负重磅而跑获殿军，仅负于头马「百胜威龙」一个马位的表现出色，复课状态胜前，排档转佳有力问鼎头马。「实力加」评分渐回落，连场入位，相信于弱组争一席不难。「北极之表」缩程一转跑法即带来惊喜，证明潜力十足，霍宏声退出而转配潘顿，随时交出进步表现。「挺秀弘利」上仗缩程转配备而慢闸致败，但造出全场最快末段23秒23，今场重返千四米，仍须提防。

第八场三班一千较均势，不少赛驹可争胜。「好好恋爱」在港首仗正是跑同班同程，状态未足而获第五不过不失，后来专注谷草并一捷，进度理想，是次重返田草一千米，对手普遍实力见尽或状态不佳，可凭新鲜感再赢一场。「团结勇士」今季不知不觉已三捷，令人鼓舞，上仗排二档留后交出凌厉冲刺赢马，表现甚出色，但季内出赛较多兼评分处新高，作配更合。「金金小子」天分高但受伤患困扰，事隔半年再出赛，此期间试闸表现及格有余，体力充沛要提防。「幸运糖」缩程后似乎找到出路，579场次获季的表现并不失礼，上仗仅被「团结勇士」击退，卷土重来力求补中。

廖浩贤精选

第四场    2 龙城强将 3 实力加
    7 北极之表 14 挺秀弘利
第八场    2 好好恋爱 4 团结勇士
    5 金金小子 12 幸运糖

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