波仔至醒灵活玩│「挺秀弘利」施冷箭

泥地赛向来不是巫伟杰的主战场，巫厩多集中于草地赛攻坚，五月更豪取八场头马；上周三谷草夜赛，「博爱先锋」取得季内首胜，为巫厩带来今季第三十九场头马，此厩本季的冠亚季成绩跟上季相若，现只差一场就追平上季头马数目，似乎好大机会可在煞科前超越。

第四场看中巫厩「挺秀弘利」，大前仗初次增程千四，快步速下沿途二叠快跟，属步速不利一员，直路上虽未有增速，但末段仍可紧咬主马群到终点，表现有进步；之后于总场次618，再增程至千六米，慢步速下反而窜劲一般，似乎快步速场合较啱其发挥。

上仗赛前，「挺秀弘利」在大圈快跳出啱脚之余，上力亦比前提升；而谷闸所见，牠在鞍上人省骑下亦有追势。笔者一再指出，试闸当日在此路段有追势的马匹，不少在阵上都有表现，上仗只因此马排档差才未作提供。

结果「挺秀弘利」上仗在前偏慢、后快的不利追步速下，终点前都交出追劲，四岁马进度似已纳入正轨。今仗跑回千四米应更合其脚法，排档内移至五档，形势应比上仗好，同场热门各有瑕疵，估计牠仍有分头，值得一敲。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 QP 6 胆拖 1 5 10 11

第三场 二重彩 4 复式胆拖 1 2 3 12

第四场 WP 14

混合过关三串七 共134注

