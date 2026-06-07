Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「挺秀弘利」施冷箭

名家专栏
更新时间：02:00 2026-06-07 HKT
发布时间：02:00 2026-06-07 HKT

泥地赛向来不是巫伟杰的主战场，巫厩多集中于草地赛攻坚，五月更豪取八场头马；上周三谷草夜赛，「博爱先锋」取得季内首胜，为巫厩带来今季第三十九场头马，此厩本季的冠亚季成绩跟上季相若，现只差一场就追平上季头马数目，似乎好大机会可在煞科前超越。

第四场看中巫厩「挺秀弘利」，大前仗初次增程千四，快步速下沿途二叠快跟，属步速不利一员，直路上虽未有增速，但末段仍可紧咬主马群到终点，表现有进步；之后于总场次618，再增程至千六米，慢步速下反而窜劲一般，似乎快步速场合较啱其发挥。

上仗赛前，「挺秀弘利」在大圈快跳出啱脚之余，上力亦比前提升；而谷闸所见，牠在鞍上人省骑下亦有追势。笔者一再指出，试闸当日在此路段有追势的马匹，不少在阵上都有表现，上仗只因此马排档差才未作提供。

结果「挺秀弘利」上仗在前偏慢、后快的不利追步速下，终点前都交出追劲，四岁马进度似已纳入正轨。今仗跑回千四米应更合其脚法，排档内移至五档，形势应比上仗好，同场热门各有瑕疵，估计牠仍有分头，值得一敲。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 QP 6 胆拖 1 5 10 11
第三场 二重彩 4 复式胆拖 1 2 3 12
第四场 WP 14
混合过关三串七 共134注
 

最Hit
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
01:43
香港「栏后」代摩纳哥出战欧洲田径赛夺冠 赛后披该国国旗拍照 吕丽瑶:无深思熟虑 对引起误会致歉
政情
9小时前
旺角通达食店宣布结业！30年老字号 花园街店告别食客 网民不舍飘香咖哩辣鱼蛋
旺角通达食店宣布结业！30年老字号 花园街店告别食客 网民不舍飘香咖哩辣鱼蛋
饮食
12小时前
胜和前「坐馆」被掴内情曝光 狱中欠同门「纹身忠」过百万赌债
突发
10小时前
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
影视圈
5小时前
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
影视圈
9小时前
02:30
42岁内地妈怀孕34周闯关来港读硕士 小红书分享生仔攻略：BB出生即享永居 陆伟雄：或涉虚假陈述
社会
14小时前
海南一名医生擅替血癌病人拔牙致死。iStock示意图
血癌病人未签同意书 海南实习医生擅替剥牙致流血不止身亡
即时中国
16小时前
龚嘉欣卷《金枝欲孽贰》耍大牌风波 反击梁嘉琪伍咏薇爆料：唔想为第二个电视台节目宣传
09:12
龚嘉欣卷《金枝欲孽贰》耍大牌风波 反击梁嘉琪伍咏薇爆料：唔想为第二个电视台节目宣传
影视圈
10小时前
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
直击湾仔京东MALL香港首店！3万呎旗舰店6.18开幕 必睇9大亮点 全店免费试用再买 新张优惠送平板/电饭煲
生活百科
2026-06-05 18:49 HKT
77岁于洋自揭心血管闭塞险死盆骨现骨枯 豪言「花光积蓄拒留下一代」两子真实反应曝光
77岁于洋自揭心血管闭塞险死盆骨现骨枯 豪言「花光积蓄拒留下一代」两子真实反应曝光
影视圈
13小时前