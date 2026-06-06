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卡尔心水│「睿智多宝」潘顿补中

名家专栏
更新时间：13:39 2026-06-06 HKT
发布时间：13:39 2026-06-06 HKT

卡尔久唔久被朋友称呼赛马专家，我谦虚地回应，赛马除了智力缠斗，更讲求的是际遇，再务实一点说，其实是关乎运气。

老实讲，赛马逻辑不外乎排档、负磅、骑师，亦看晨操、试闸、往绩。有人话新手总有运，或许是因为马名而命中巨冷，或麻木支持朋友而下一注例飞。有些赛事，愈知得多，愈中不了。「睿智多宝」上次卡尔钟意，贪佢状态锐，但赛马亦由步速主宰，连场当锐而预计形势就，卡尔自然对其信心十足。

不过，世事无绝对，上仗快马唔多，但却出现极罕见的超快步速，领放的「睿智多宝」监生被疯狂步速烧干，最终更收慢过终点。赛后问话，原来另外两匹前置马的骑师出现罕见意外，脚踏缠在一起，形成你快我必须快，你紧张我更紧张，使内侧的「睿智多宝」同时加快，以确保贴栏优势，实在无可厚非。至于今场，形势仍对「睿智多宝」有利，改配潘顿将功补过，希望将上场因其产生的意外而输掉的W飞，今仗帮马迷本利归还。

第三场：4天天更好、1深心星、2支付之父
第六场：2睿智多宝、7部族高手、10捷威

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