Ian心水│「龙城强将」回勇争胜

韦达最近两季成绩平平，幸好近期手风转顺，旗下赛驹即使未能赢马，至少能发挥应有水准，对马主算有交代。值得留意是，韦达季内所取得的二十三W，建功次数最多的是霍宏声，其次为潘顿，反而与他合作无间的希威森与田泰安，成功率却偏低。事实上，韦达与田泰安于二○二三至二四年度马季合作成绩最佳，共八度获胜，然而对上两季仅分别得一胜。今次这对练骑再度携手，当然不能忽视。

第四场「龙城强将」今季第二仗即以轻松姿态击败「竞骏良驹」与「大千雄心」等驹再启胜门，可惜二月时因心律不正而影响部署，幸好复出以来走势尚佳，看来健康已无大碍；此驹上仗跑田草千四米仅以一马位不敌「百胜威龙」，若取位流畅，可望走得更近；今仗改配田泰安，并排在有利的四档，有力争入前列。对手方面，「北极之表」经两仗热身后，上仗展现前速，仅在终点前才被「包装天王」与「银刺勇士」超越，表现较前有明显进步；今仗排十一档，早段或会被顶在外叠，而且首度增程跑千四米，形势一般，但质新马有上升空间，若早段能及时切入并取得遮挡，也可构成威胁。此外，「暴风一族」近仗均受制于外档而未能发挥水准，今仗喜逢一档，值得再次跟进。

第七场「星光大道」上仗在袁幸尧胯下起步失机，直路上略为收复失地，赛绩未能作准；今仗本来配霍宏声，但临时再改配布文，可惜排十一档较为难跑，看来一位已足。反而，「小魔怪」近期愈跑愈进步，上仗排十一档，起步后展现高速领放，末段能力拒对手来犯，成功打开胜门；今仗对手实力一般，加上巫厩近期手风大顺，有力争取连捷。此外，「勤德皆备」来港后四战均有走势，今仗重配潘顿，应是有的放矢，可以加入考虑。

第四场：2龙城强将、7北极之表、10暴风一族

第七场：4小魔怪、3星光大道、9勤德皆备