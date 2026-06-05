甜甜小记│「超加加」换金诚刚再拼
更新时间：14:45 2026-06-05 HKT
发布时间：14:45 2026-06-05 HKT
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本周日上演今季首次沙田黄昏马，马圈靓太马主史佩加和其哥哥史昊洺、父亲史立德和母亲颜景莲一家四口都各自名下有养马，其中史佩加名下的「超加加」周日将出争第五场四班千八米泥地。「超加加」上场配姚厩女见习骑师袁幸尧跑得第二名，表现接近，可见马儿近期状态不错，今次再出，鞍上人换上大师傅金诚刚，意味没有减十磅的优势，未知马主史佩加怎样看马儿今场的机会呢？
小记日前访问史佩加，她说：「『超加加』今次没有减磅之利，增长途程至千八米是一个新尝试，我希望马儿藉著牠在泥地表现出色，可以适应到，今场再次交出好成绩。」
「超加加」是由姚本辉训练，而史佩加的哥哥史昊洺目前养有两驹，分别是「骏先生」及「醒先生」，而后驹也是隶属姚厩，史氏兄妹齐撑辉哥，而史佩加的爸爸史立德以往养有的「一先生」曾经在姚本辉训练下取得五场头马，更捧走贺年杯，可见史家与姚本辉多年来合作愉快，相信练者都希望尽力为「超加加」争取好成绩。
陈嘉甜
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