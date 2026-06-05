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文杰访问│罗富全望「赢」马创「辉煌」

名家专栏
更新时间：00:01 2026-06-05 HKT
发布时间：00:01 2026-06-05 HKT

今季首次夏令赛事（又称黄昏赛），将于周日在沙田马场举行，罗富全派六驹参战，大部分有良好近绩支持，有望增添头马；练者接受查询时透露，今战以两匹质新马「㩒住赢」和「保罗辉煌」最具争胜机会。

出战第九场三班千二米的「㩒住赢」，上仗初出即在同程赢马，这匹自购马周日再上阵，罗富全分析说：「『㩒住赢』来港前在外地仅出赛一次，仍能在港初出即胜，除因合跑当日的松软场地外，亦肯定具备良好质素，相信下季将续有进步。周日牠再跑赢马路程，赛前快跳和试闸做足，届时可望以更佳状态迎战，争取连捷。」

「保罗辉煌」今次再跑泥地千八米，可望有进步表现，取得更佳名次归来。
「保罗辉煌」今次再跑泥地千八米，可望有进步表现，取得更佳名次归来。

列阵第五班四班泥地千八米的「保罗辉煌」，今季跑过几仗后渐上力，上仗在同程跑获殿军；周日卷土重来，罗富全分析说：「『保罗辉煌』的马主团体过往所养的马匹，不少是大步均速马，巧合地此马亦属于均速型赛驹。上仗牠采用主动跑法，在泥地千八米跑近，随着其出赛经验渐多，状态逐渐冒升，表现应愈来愈好；今次再跑泥地千八米，可望有进步表现，取得更佳名次归来。」

特约记者：文杰

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