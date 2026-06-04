甜甜小记│梁浩然下季现「晨曦」

香港马圈之中，不少马主是专业人士，「晨曦」系马主梁浩然律师正是其中一位；近期掀起网民热话的法律电视剧《COURT!》，更曾经在其律师事务所取景拍摄。

梁浩然向小记透露，早前「晨曦俪人」一对前蹄球节接受关节镜手术成功，希望其尽快完全康复，预计牠和生力军「晨曦凤凰」可望在下季初出击。

目前梁浩然养有「晨曦俪人」及「晨曦凤凰」外，还与志同道合的杨毅等马主朋友养有团体马「友莹仁」，这三驹均由伍鹏志训练。虽然梁浩然在港的养马资历不算太长，但和太太已经养过不少马，例如「金饭碗」、「金筷子」、「奔驰宝马」、「晨曦飞马」、「晨曦英雄」及「晨曦巨星」等驹。

梁浩然于二○一三年经朋友介绍加入金矿团体，养了首匹团体马「金筷子」，正式加入马主行列；之后他又与好友组织了香港西北区扶轮社团体，养有团体马「奔驰宝马」，适逢同在澳洲求学的师弟伍鹏志当时在苏保罗马房任副练，便把此马交由苏保罗训练。之后梁浩然对赛马亦愈来愈投入，持续在港养马。

今季小记比较少见梁浩然入马场，原来「晨曦俪人」早前曾经接受手术，目前在休养中。梁浩然说：「『晨曦俪人』的左右前脚镶了两粒螺丝，现已康复并且拆除了螺丝，目前正在从化休养，亦重新投入操练。其实牠的脚部问题情况很轻微，不过兽医说有潜在骨裂风险，我便接纳兽医的建议，让牠接受手术；幸而其手术成功，据知『浪漫勇士』及『金钻贵人』都接受了类似手术，之后复出无损战斗力，我希望牠康复后可再交出佳绩。至于新马『晨曦凤凰』也正在从化接受操练，如果这两匹『晨曦』系马进度理想，有机会在下季初出赛。」

陈嘉甜