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Ian心水│「荣骏大道」里程未尽

名家专栏
更新时间：18:46 2026-06-02 HKT
发布时间：18:46 2026-06-02 HKT

第八场「包装福星」上季三捷，并在打吡仅负于「百贺飞驹」与「祝愿」而得季军，级数够高。尽管牠在打吡之后前膝受伤，但经幕后悉心照顾，终于今年一月重返赛场；前仗跑田草千六米早段包尾，末段却收复不少失地，表现明显复苏；上仗转争谷草一哩，沿途居中，终点前走势凌厉，最终以一乘许之先胜出，姿态有余未尽，今仗增程二百米也合适，有力连捷。对手方面，「春风万里」今季在谷草千八米赢马，该役更是击败赚步速的「奔放」；近两仗对手太强，落败属意料中事，今仗重返胜途，值得留意。

第九场「荣骏大道」季内愈见进步，上仗早段留后，末段走势强劲，最终以半个马位击败「活力拍档」与「安都」，赛事水准不弱；即使今仗负顶磅，但里程未见尽，可望争取第三捷。对手方面，「怡昌光辉」质素佳，可惜整体演出较飘忽；今仗首度增程跑一哩，从血统分析，其父曾胜二千六百米，母系家族成员亦曾在一哩交出表现，故应该合适。
　　
第八场：3包装福星、10春风万里、7一起美丽
第九场：1荣骏大道、11怡昌光辉、2英骏飞驹

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