Dickson心水│「美丽邂逅」一放绝尘
更新时间：18:45 2026-06-02 HKT
发布时间：18:45 2026-06-02 HKT
发布时间：18:45 2026-06-02 HKT
今期跑马地赛事于C跑道举行，C栏向来利内档前置马，季尾阶段宜睇形势开饭，如果到时真的如此，最好要信。
第三场四班1200米，「美丽邂逅」是高速前置马，上仗重回四班作赛，以实力计，应入三甲才对，偏偏排九档，又遇上快马「猎宝勤」与「环球英雄」，最终被顶出三叠望空，但全程蚀位下，仍然跑第五，证明「美丽邂逅」在四班落第只因欠际遇。今场排三档，加上只有排十二档的「佳运发」会摆前走，「美丽邂逅」如无意外可一放绝尘。
第七场三班1200米，「乘数表」赢马后连跑三仗最叻得第四名，上仗更于泥地大败，看似评分有压力。但回看获冠一役，蹄下败将「东来欣赏」与「浪漫斗士」接着都有上佳表现，「乘数表」无理由技止于此，今仗回师胜途排四档，有权现真身。
第三场：2美丽邂逅
第七场：2乘数表
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