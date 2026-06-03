Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马观微全日心水│「星辰千帅」贺潘顿

名家专栏
更新时间：01:00 2026-06-03 HKT
发布时间：01:00 2026-06-03 HKT

贺贤马房的短途马「星辰千帅」，上季季尾登场至今，虽仍未出头，但多次在四班谷草千二米有悦目表现。今仗，列阵第五场再战此程，易配潘顿，排三档，可望敲响胜利之门。

「星辰千帅」上季煞科首次在谷草跑四班千二米，即能杀入Q脚，屈于路程经验丰富并孭少七磅的四岁马「星火燎原」之后。今季，此驹踏入成熟之龄，马身更饱满，十一月登场再临谷草千二米，只是不敌「当家精彩」与「幸运愉快」这两匹季初已一再阵上热身的路程好手而已。

季中，「星辰千帅」在田草跑了五仗，能在千二米一再走得接近。三月二十五日，此驹重回谷草千二米，能稳占Q脚，头马是随后升班跑同程仍能获一冠一亚的「踏雪寻梅」。上仗，卷土重来，虽然早段受挤阻，沿途被动在后并蚀位多，但末段仍能后上取得一席接近的第二名，追势可观。今乘勇再临，将能尽展的所长。

马观微

最Hit
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
14小时前
翁金骅涉体罚学生｜消息：学生及家长拒绝报警及落口供 认为属纪律教育
01:39
翁金骅涉体罚学生｜消息：学生及家长拒绝报警及落口供 认为属纪律教育
突发
3小时前
01:33
宣称Danny父母 拒入境处DNA检测要求 邓炳强：以疏忽照顾儿童罪拘捕两人
社会
9小时前
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
影视圈
4小时前
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
2026-06-01 17:31 HKT
枝记面家传结业！屹立半山半世纪 街坊难忘古法磨豉牛腩买少见少 店东近年已预告将低调退休
枝记面家传结业！屹立半山半世纪 街坊难忘古法磨豉牛腩买少见少 店东近年已预告将低调退休
饮食
8小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
2026-06-01 15:30 HKT
惠康门市一日限定大减价！全店无门槛88折 指定产品额外折上折
惠康超市一日限定大减价！全店无门槛88折 指定产品额外折上折
生活百科
11小时前
李家鼎首现身李泳豪YT频道 鼎爷赞细仔夫妇：佢哋对我太好 豪仔公开谈禁止爸爸做一事
李家鼎首现身李泳豪YT频道 鼎爷赞细仔夫妇：佢哋对我太好 豪仔公开谈禁止爸爸做一事
影视圈
6小时前