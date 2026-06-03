马观微全日心水│「星辰千帅」贺潘顿
更新时间：01:00 2026-06-03 HKT
发布时间：01:00 2026-06-03 HKT
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贺贤马房的短途马「星辰千帅」，上季季尾登场至今，虽仍未出头，但多次在四班谷草千二米有悦目表现。今仗，列阵第五场再战此程，易配潘顿，排三档，可望敲响胜利之门。
「星辰千帅」上季煞科首次在谷草跑四班千二米，即能杀入Q脚，屈于路程经验丰富并孭少七磅的四岁马「星火燎原」之后。今季，此驹踏入成熟之龄，马身更饱满，十一月登场再临谷草千二米，只是不敌「当家精彩」与「幸运愉快」这两匹季初已一再阵上热身的路程好手而已。
季中，「星辰千帅」在田草跑了五仗，能在千二米一再走得接近。三月二十五日，此驹重回谷草千二米，能稳占Q脚，头马是随后升班跑同程仍能获一冠一亚的「踏雪寻梅」。上仗，卷土重来，虽然早段受挤阻，沿途被动在后并蚀位多，但末段仍能后上取得一席接近的第二名，追势可观。今乘勇再临，将能尽展的所长。
马观微
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