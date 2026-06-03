波仔至醒灵活玩│「继往开来」转仓即拼
更新时间：02:00 2026-06-03 HKT
发布时间：02:00 2026-06-03 HKT
发布时间：02:00 2026-06-03 HKT
第五场有转场上阵的「辉洒自如」，但初谷排大外档更要负顶磅，考验及难度不少；而于707场次分列第二、三名的「星辰千帅」及「佐治传奇」会再度同场较量，不过该役末段时间偏慢，未知水准如何，成热门有一定戒心；而较质新的「钢铁安防」及「一路精彩」进度则一般。
各无把握场合，宁敲属不明身分的「继往开来」，在港五战虽然是三零部队，但败绩并非毫无解释；当中443场次一来面对颇强的三班对手，二来段速属前偏慢后快，牠沿途留后走三叠属双蚀形势，然而在直路初曾受阻后要再起动，于终点都见追势。
再回看「继往开来」该役尾八百米缔46.16秒，比沿途贴栏竞跑的「一生好彩」及前置的「安都」更快，已反映有一定竞赛能力；然而，近两仗牠跟前跑均是快步速受害者，其中499场次更确认是水准不俗的场次。
四月下旬，「继往开来」在转往文厩后操练工序无缺，埋门泥闸起步反应也快，直路换脚后肯追，反映作战状态不俗；今仗转场遇拆组对手，更有黄宝妮减磅之助，只要跟大部分同父马一样适应谷草，应有力周旋一番，成冷可敲。
波仔灵活玩过关提供：
第四场 Q 2 6 8 10 复式
第五场 WP 4
第六场 Q/QP 1 4 7 复式
混合过关三串七 共146注
最Hit
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
2026-06-01 17:31 HKT
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
2026-06-01 08:30 HKT
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚 14岁美少女复制朱丽蒨神颜 文静有家教一举动见父女情深
2026-06-01 15:30 HKT