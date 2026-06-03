波仔至醒灵活玩│「继往开来」转仓即拼

第五场有转场上阵的「辉洒自如」，但初谷排大外档更要负顶磅，考验及难度不少；而于707场次分列第二、三名的「星辰千帅」及「佐治传奇」会再度同场较量，不过该役末段时间偏慢，未知水准如何，成热门有一定戒心；而较质新的「钢铁安防」及「一路精彩」进度则一般。

各无把握场合，宁敲属不明身分的「继往开来」，在港五战虽然是三零部队，但败绩并非毫无解释；当中443场次一来面对颇强的三班对手，二来段速属前偏慢后快，牠沿途留后走三叠属双蚀形势，然而在直路初曾受阻后要再起动，于终点都见追势。

再回看「继往开来」该役尾八百米缔46.16秒，比沿途贴栏竞跑的「一生好彩」及前置的「安都」更快，已反映有一定竞赛能力；然而，近两仗牠跟前跑均是快步速受害者，其中499场次更确认是水准不俗的场次。

四月下旬，「继往开来」在转往文厩后操练工序无缺，埋门泥闸起步反应也快，直路换脚后肯追，反映作战状态不俗；今仗转场遇拆组对手，更有黄宝妮减磅之助，只要跟大部分同父马一样适应谷草，应有力周旋一番，成冷可敲。

波仔灵活玩过关提供：

第四场 Q 2 6 8 10 复式

第五场 WP 4

第六场 Q/QP 1 4 7 复式

混合过关三串七 共146注

