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甜甜小记│袁志坚将出席HKIS

名家专栏
更新时间：14:45 2026-06-01 HKT
发布时间：14:45 2026-06-01 HKT

2026年香港国际马匹拍卖会将于七月三日在沙田马场马匹亮相圈举行，袁志坚是「非凡豪杰」及「财富非凡」的马主，他透露很荣幸和太太Ellen（陈玉英）各自以个人马主的身分获马会邀请参加2026香港国际马匹拍卖会（HKIS）。袁志坚说：「希望我们第三匹以个人名下养的爱驹好快可以和大家见面，亦希望香港会出现多一些年轻个人马主。我和太太会在七月三日晚沙田马场马匹亮相圈出席香港国际马匹拍卖会。」

出自历届香港国际马匹拍卖会的众多佳驷中，以「浪漫勇士」的战绩首屈一指，牠是现时全球最高奖金的赛驹；其他优质良驹还包括「好爸爸」、「巴基之星」及「星运爵士」等。而香港国际马匹拍卖会的试跑示范，将于本月二十日在沙田举行，有兴趣的马主不妨留意。

袁志坚和太太名下的「财富非凡」，周三晚出争第四场四班一哩；小记访问袁志坚，他指此驹在港首次出赛时，情绪非常紧张，可能当时仍是小朋友。在调教「财富非凡」的过程中，巫伟杰很有耐心，循序渐进地教导牠；上仗此马在谷草一哩初次走入位置，已渐见进步，今战再跑同程不妨多加留意。

陈嘉甜

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