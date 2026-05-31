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亨利拆局│练马师王吼吕健威

名家专栏
更新时间：02:00 2026-05-31 HKT
发布时间：02:00 2026-05-31 HKT

方嘉柏上日起孖重登榜首，斗志表露无遗，然而今战跑沙田，数据显示唔到佢威，即使今次九驹列阵，练马师王实在无理由捧场。至于其他马房，阵容较似样计有蔡、罗、吕、姚，范围唔算阔，由于预期蔡约翰赔率较热，我宁取较有肉食的吕健威。

事实上，威哥今期出马十一匹，临季尾仍大举出兵，看来有心加入争冠行列，而其中四驹是新上名马，近况都有保证，应会乘着勇态继续拼搏，先买一注练马师王打底，然后再拣几匹心水吕厩马捧场，诚是今期理想投注策略。

重点争分马方面，「龙傲绫罗」上仗段速水准平常，但当日跑道有利前置，本身后追赢马宜调升评价，况且今次排五档，际遇会较上仗理想，潘顿再骑亦信得过。「劲勇皇驹」近两仗跑千四都冲得劲，摆明路有专长，除非今日场地极不利追，否则仍有机会继续破顶。「禅胜辉煌」里程见尽，今次排二档应守包厢，有望出冷。「笑傲江湖」跑千二胜在路程正宗。

目标：吕健威

赔率：5

全日恶马 第八场：龙傲绫罗

练马师王最佳投注时机：第五场前

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