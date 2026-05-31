廖事如神│「表之星河」出入瓶安

黄宝妮刚战凭「小霸王」首度在谷中赢马，有所突破。人马上仗已上名，告东尼决定再信任黄宝妮，结果顺利补中。诚然袁幸尧返港后，大家焦点有点儿忽略了黄宝妮，但妮妹表现慢慢进步，且不再成焦点后反而发挥更好。

第九场千二米三级赛，「表之星河」有条件称霸。马匹表现准绳，上名率极高，今季转四岁后明显进步，幕后毅然放弃出争四岁经典系列，专注于短途。上仗684场次阵上稍留，直路上一攻而破，赢马距离虽未算远，但姿态实在轻松；今仗初挑战三级赛，隐忧只是因负磅问题转配新拍档，但以其上升空间及准绳表现，仍属稳胆。「幸运有您」年纪渐长，但评分逐渐回落，上场蚀脚程而冲刺良好，排中档要提防。「翠红」今季表现出色，分别于三项途程赢马，上仗屈居于「表之星河」蹄下，但因慢闸才用后上跑法。末段造22秒56甚惊人，同要重视。「信心星」轻磅放头随时入位。

第十场三班千六米。「活力拍档」出道至今未失前三，忠心之余亦显出潜力仍未见底。601场次于同班同程击败实力马「英骏飞驹」，证明于三班已站稳阵脚；上仗与「荣骏大道」对垒，后者有赖潘顿顶级发挥方赢马，「活力拍档」的亚军并不失礼；今仗有近绩支持的对手不多，「活力拍档」有望顺利补中。「安都」处现评分于三班未必可胜，但胜在忠心例追一段，今场续配好拍档布文，一席要预。「一生好彩」出战四岁系列无果，重返三班数仗均所负不远，今场经充足休息复出，再拼胜途不容忽视。「共享富裕」评分已回落不少，比上季胜时更低，近来方嘉柏锐意以快工夫打磨，奇兵一路。

廖浩贤精选

第九场 7 表之星河 4 幸运有您

8 翠红 9 信心星

第十场 5 活力拍档 3 安都

4 一生好彩 7 共享富裕