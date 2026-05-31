波仔至醒灵活玩│「创宝驹」志切交代

上周三夜赛后，练马师榜又起变化，方嘉柏于谷草主场起孖后重夺榜首地位；不过，更精彩的可能是「军备竞赛」，沈、廖两厩又有可即用的马匹加盟，纵未派遣上阵，都够晒话题供大家讨论。

第八场「创宝驹」初出一役在本栏曾经推介，结果仅负于施尽浑身解数的「运高八斗」蹄下获亚。虽然之后跑数仗千四米，名次有所倒退，但牠所遇的对手普遍也强，例如在539场次，自身慢闸追回失地，邻近过终点的「超开心」、「荣利双收」之后都可以补中赢马。

而上仗与「创宝驹」同场的「逍遥骑士」、「金快飞飞」及「共创欢欣」，也分别于上次日赛跑入三甲，足以证明赛事水准唔差。

执笔之时，今场大热门为新胜千四米的「龙傲绫罗」，牠与「创宝驹」季内已两度交锋。回看总场次597正常场地跑千四米，「创宝驹」大半程走三叠蚀脚程之下，末段可以抛开「龙傲绫罗」追入三甲；今仗两驹负磅来回有七磅之差，加上「创宝驹」现时可采取较主动的跑法，似乎更加安心。赛前首度往从化操练，立心等同程再报名，未交代之马斗志无疑，一于作马胆。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 二重彩 10 复式胆拖 1 3 5

第八场 二重彩 6 复式胆拖 2 12 14

第十场 WP 14

混合过关三串七 共146注