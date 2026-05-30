卡尔心水│「首饰天空」继续追落后

香港地但凡边样嘢做得出色，都会有人仿傚，以往卖奶茶揾钱，跟住家乐坊对开清一色卖珍珠奶茶；依家匹克球有利可图，好多人都开匹克球馆揾真银。连外籍骑师都入乡随俗，或者大家听得卡尔赞潘兽医多，呢排传承咗畀艾兆礼。

上赛日第六场「彩虹七色」上紧大石斜坡已被收停，赛后威哥无奈至极，真兽医亦揾唔到任何异常之处，而马匹之后必须试闸及格才能出赛。当时卡尔过紧六宝，好彩该场卡尔手痕包埋「风采人生」，如果唔系真系喊都无谓。

卡尔相信风水轮流转，人亦有三衰六旺，艾兆礼食斋四期，有时真系衰开有条路。虽然惊咗佢个人，但以马论马，「首饰天空」确难舍弃。此驹休息一年，上个月复出已经横扫两场，假如唔系健康影响进度，依家分分钟赢埋大赛。今组对手颇强，但佢有追落后概念。呢场「首饰天空」负轻磅，遇马少场合，预期有步速，点计都无有怕。

第三场：2天福、1禾道丰、12嘉应光彩

第七场：7首饰天空、1合伙奔驰、6 时时欢声