Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡尔心水│「首饰天空」继续追落后

名家专栏
更新时间：14:30 2026-05-30 HKT
发布时间：14:30 2026-05-30 HKT

香港地但凡边样嘢做得出色，都会有人仿傚，以往卖奶茶揾钱，跟住家乐坊对开清一色卖珍珠奶茶；依家匹克球有利可图，好多人都开匹克球馆揾真银。连外籍骑师都入乡随俗，或者大家听得卡尔赞潘兽医多，呢排传承咗畀艾兆礼。

上赛日第六场「彩虹七色」上紧大石斜坡已被收停，赛后威哥无奈至极，真兽医亦揾唔到任何异常之处，而马匹之后必须试闸及格才能出赛。当时卡尔过紧六宝，好彩该场卡尔手痕包埋「风采人生」，如果唔系真系喊都无谓。

卡尔相信风水轮流转，人亦有三衰六旺，艾兆礼食斋四期，有时真系衰开有条路。虽然惊咗佢个人，但以马论马，「首饰天空」确难舍弃。此驹休息一年，上个月复出已经横扫两场，假如唔系健康影响进度，依家分分钟赢埋大赛。今组对手颇强，但佢有追落后概念。呢场「首饰天空」负轻磅，遇马少场合，预期有步速，点计都无有怕。

第三场：2天福、1禾道丰、12嘉应光彩
第七场：7首饰天空、1合伙奔驰、6    时时欢声

最Hit
周润发哽咽紧拥32年前合作童星 父爱大爆发网民促认做契仔 童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
5小时前
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
TVB年中节目巡礼2026丨合照排位曝光陈豪稳企C位 「失宠视后」收复失地？ 最索人妻离奇唔见影
影视圈
18小时前
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影视圈
4小时前
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
7小时前
将军澳茶饮店1招赶绝「斋坐」！长者疑失「打趸爱店」 网民议论纷纷：转头咪又返嚟
将军澳茶饮店1招赶绝「斋坐」！长者疑失「打趸爱店」 网民议论纷纷：转头咪又返嚟
饮食
18小时前
杨思琦拍片反击吴家乐邓兆尊句句有骨 巧妙食字讲欺凌 寸爆反讽人性丑恶：冇人系敌人
杨思琦拍片反击吴家乐邓兆尊句句有骨 巧妙食字讲欺凌 寸爆反讽人性丑恶：冇人系敌人
影视圈
19小时前
切萨雷塔隆内路。 USMIA
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
15小时前
半山罗便臣道住宅单位起火冒烟 消防救出1男2女昏迷送院
00:37
半山罗便臣道住宅单位起火冒烟 消防救出1男2女昏迷送院
突发
3小时前
田径｜16岁张可依期望有一天跟吴艳妮并肩作战
田径｜16岁张可依期望有一天跟吴艳妮并肩作战
即时体育
16小时前
公屋装修中大伏 厨厕地砖惨变「斑点狗」 住户心急发文求救 网民教DIY救亡｜Juicy叮
公屋装修中大伏 厨厕地砖惨变「斑点狗」 住户心急发文求救 网民教DIY救亡｜Juicy叮
时事热话
3小时前