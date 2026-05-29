文杰访问│廖康铭争霸托红福

廖康铭前晚凭「穿甲战鹰」赢得今季第五十三场头马，并打破之前连续五个赛马日未胜的闷局。周日举行季内最后一次沙田日赛，廖厩八驹不乏牌面马，有机会取得佳绩。廖康铭昨晨受访时透露，「翠红」和「线路福将」将是今战主要争分筹码。

「翠红」季内表现不断进步，最近三战取得两冠一亚，周日首度挑战级际赛，角逐三级赛沙田银瓶。

「翠红」季内表现不断进步，最近三战取得两冠一亚，周日首度挑战级际赛，角逐三级赛沙田银瓶，廖康铭分析：「『翠红』表现愈来愈好，而且展示出其场地适应力强，以及跑法弹性。牠上仗是当日极少数马匹能从包尾位置后上入位，实在出色。赛后艾兆礼亲试多课，为出战今仗作好准备。周日初跑三级赛，希牠的进度持续，有望争取最佳成绩。」

「线路福将」今次转战二千米亦是其射程，加上只负一二五磅，廖康铭希望牠跑出最佳水准并走入一席。

「线路福将」三仗前在田草千六米后上跑第二，可是再跑两仗俱未能上名，周日增程跑二千米，廖康铭说：「『线路福将』早前上名后，再出后上走近，可是上仗遇变化场地，且场地不利后上马发挥，故败不作准。今次转战二千米亦是其射程，加上只负一二五磅，希望牠跑出最佳水准并走入一席。」

廖康铭又提到，新马「极欢欣」质素良好，来季三岁势必进步。上场初出在直路赛跑第三，周日增程跑千二米更合发挥，即使再遇曾击败牠的「鹊桥飞升」和「锐行星」，仍有望挑战而争取首捷。

特约记者：文杰