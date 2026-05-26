卡尔心水│「荣利双收」同样出色

卡尔喺《星岛马讯》贴咗第五场「穿甲金鹰」，贪其准绳有状态，潘顿跑杯赛场合会倍添活力。卡尔之前曾参观跑马地骑师室，见到潘顿个Locker旁有一堆奖杯。作为香港冠军骑师，赢马赢奖杯根本系家常便饭，据闻呢堆奖杯，潘顿会送赠身边好友前辈，咁佢除咗系冠军骑师之外，一向都系最强PR。马圈世界不单止骑功叻而统领马场，亦讲求人脉，佢本人经常逢请必到，同马主与练马师打好关系，自然有实力坐骑向其敲门。同样地，潘顿确实交得准，所以自然每当有马匹搏杀，都希望揾佢策骑以增加胜算。

第五场除咗热门嘅「穿甲金鹰」，「荣利双收」同样出色。早喺612场次，两匹马已经对垒而「穿甲金鹰」塞车。假如只根据来回负磅，屈指一算「荣利双收」确有优势。不过跑马无绝对，尤其两匹马都仲四岁，仍然处于进步阶段。假如大家同卡尔一样，计嚟计去条数都计唔掂，不如简简单单将两匹心水买条位置Q，轻轻松松咁收钱。

第三场：1魅力知耀、6红衣醒目、10瑞祺威枫

第五场：2穿甲金鹰、9荣利双收、5纳百川