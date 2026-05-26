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Ian心水│「可靠大师」进步再胜

名家专栏
更新时间：18:45 2026-05-26 HKT
发布时间：18:45 2026-05-26 HKT

第八场「电光高升」来港前在昆士兰四战获两冠两亚，表现准绳；来港后三度试闸，走势亦佳。今仗首次出赛，虽然状态得八成，但按晨课表现，现评分应有上调空间，韦达近期手风转顺，值得信赖。对手方面，「八骏巨升」今季首战即胜谷草一千，蹄下败将包括多匹好手，水准不俗；现较当时低一分，预料今仗步速不会太慢，本身跟前守靓位，争胜机会乐观。此外，「马力」上季三捷，今季经一轮减分后，近两仗已见复苏，今仗潘顿继续垂青，亦可一争。

第九场「可靠大师」近两仗愈赢愈易，上仗以无敌姿态大胜四个多马位，表现悦目；今仗初战三班当然有难度，但本身仍在进步，排位亦理想，仍要留意。对手方面，「官金骐」上仗久休复出，败绩不宜作准，今仗再战曾两度获亚的谷草千二，加上已开气，今仗应更有威胁。此外，「香港仔」六战两赢，上仗初跑谷草千二，输四乘许未算太差；目前得三岁，应有不少上升空间，潘明辉斗志鲜明，亦是争胜分子。

第八场：6电光高升、3八骏巨升、1马力
第九场：9可靠大师、11官金骐、8香港仔

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