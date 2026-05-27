亨利拆局│练马师王吼希斯

回顾最近四个赛日，几个上游马房轮流发功，沈集成两度封王，吕健威与告东尼则各封王一次，而上周三方嘉柏也梅开二度，众人都为争取冠军练马师宝座而作最后冲刺。由此际直至煞科，以几个上游仓作为扶手棍，未必百发百中，但预计应该得多于失，不妨优先考虑。

回说今期谷战，希、廖、蔡、姚的布阵都似样，其中希斯与廖康铭都在练马师榜前列位置，搏杀意欲较盛，相对信得过。最终我拣了希斯捧场，因为佢今期出马六匹，其中四驹新近上名，状态有保证，另外「魅力知耀」初降四班兼强配潘顿，估计是互相配合而来，可期连场上演好戏。

至于重点争分马，「可靠大师」前仗赢马赚前置顺走，但上仗造超劲段速再次放返兼大胜，确认战斗力大幅提升，升上三班负磅骤减，有权历史重演。「荣利双收」前仗可冲赢「浪漫斗士」与「穿甲金鹰」，赛绩实牙实齿，居三班至少有中上级水准，今次只负一二○磅，计死数有力帮手抢分。

目标：希斯

赔率：4.75

全日恶马 第九场：可靠大师

练马师王最佳投注时机：第三场前

