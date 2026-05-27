Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│练马师王吼希斯

名家专栏
更新时间：02:00 2026-05-27 HKT
发布时间：02:00 2026-05-27 HKT

回顾最近四个赛日，几个上游马房轮流发功，沈集成两度封王，吕健威与告东尼则各封王一次，而上周三方嘉柏也梅开二度，众人都为争取冠军练马师宝座而作最后冲刺。由此际直至煞科，以几个上游仓作为扶手棍，未必百发百中，但预计应该得多于失，不妨优先考虑。

回说今期谷战，希、廖、蔡、姚的布阵都似样，其中希斯与廖康铭都在练马师榜前列位置，搏杀意欲较盛，相对信得过。最终我拣了希斯捧场，因为佢今期出马六匹，其中四驹新近上名，状态有保证，另外「魅力知耀」初降四班兼强配潘顿，估计是互相配合而来，可期连场上演好戏。

至于重点争分马，「可靠大师」前仗赢马赚前置顺走，但上仗造超劲段速再次放返兼大胜，确认战斗力大幅提升，升上三班负磅骤减，有权历史重演。「荣利双收」前仗可冲赢「浪漫斗士」与「穿甲金鹰」，赛绩实牙实齿，居三班至少有中上级水准，今次只负一二○磅，计死数有力帮手抢分。

目标：希斯

赔率：4.75

全日恶马 第九场：可靠大师

练马师王最佳投注时机：第三场前
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
13小时前
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
8小时前
星岛消息：屯门新会商会中学校长李卓兴即时停职！爆粗骂保安惹议 校董：表现未符公众期望
01:20
星岛消息：屯门新会商会中学校长李卓兴即时停职！爆粗骂保安惹议 校董：表现未符公众期望
社会
7小时前
李家鼎女友儿子马贯东曾靠母亲金钱接济：户口试过得几蚊 近年夺奖挨出头投资宠物美容学校
李家鼎女友儿子马贯东曾靠母亲金钱接济：户口试过得几蚊 近年夺奖挨出头投资宠物美容学校
影视圈
12小时前
李家鼎与马贯东妈妈相恋20年曾传婚讯 公认Viva为「李师奶」频现身聚会 网民叹：比TVB剧情更离奇
李家鼎与马贯东妈妈相恋20年曾传婚讯 公认Viva为「李师奶」频现身聚会 网民叹：比TVB剧情更离奇
影视圈
10小时前
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
旅游
10小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散纸?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散纸?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
9小时前
星岛申诉王｜床具连锁店商场搞活动疑聘黑工 直击入境处「放蛇」即场拘4人
申诉热话
6小时前
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
02:05
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
影视圈
13小时前
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉。
10:07
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉丨独家
影视圈
19小时前