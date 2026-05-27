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波仔至醒灵活玩│「千杯敬典」一档着数

名家专栏
更新时间：02:00 2026-05-27 HKT
发布时间：02:00 2026-05-27 HKT

「浪漫勇士」赢遮打杯，连续两季出现三冠长途王，虽然直路上胜来略有沙石，连麦道朗过终点后都轻轻摇头，笔者认为佢似乎唔太满意自己发挥，但总算有惊无险。

看到「浪漫勇士」最后赶过「数字天文」的画面，有点长途一哥快将交棒给年轻小伙的味道。除「数字天文」外，同日曾在打吡上阵的「幸运派彩」、「至尊高超」都跑入三甲，似乎打吡后遗症已逐渐消退，四岁精英如「白鹭金刚」、「表之宇宙」等，可望再有佳绩交出。

第七场「千杯敬典」大前仗跑田草千二米虽然只得第五名，但当日A跑道上半场后追马并不吃亏，故牠前置兼重磅下只负一乘许并不失礼；而前仗跑谷草千二米虽然前速唔慢，但内侧拥田草级数的「皇者有利」不让牠移入，最终要二叠望空竞跑，再结合步速偏快下，败绩亦有借口。

今仗赛前，「千杯敬典」相隔四个月再到从化受训，欲增添新鲜感之余，亦具充足休息期；今仗排一档起步，有机会抢栏领放，假如同场「幸运愉快」及「精益大师」齐齐抢放的话，牠则可固守内栏包厢靓位，预计阵上形势不俗，可望重开胜门。

波仔灵活玩过关提供：

第一场 WP 3
第六场 Q 6 胆拖 1 5 8 12
第七场 二重彩 3 复式胆拖 1 9 10
混合过关三串七 共104注

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