甜甜小记│「天下宠儿」唞够出击

由前新闻女主播周嘉仪名下养有的「天下宠儿」，转入廖厩后跑了三场，获一席第三名，廖康铭一直渴望为这匹转厩马尽快建功，明晚出争第四场四班千二米，力争佳绩。

小记访问马主周嘉仪，她说：「据马房汇报，『天下宠儿』上仗赛事时不与我，沿途落后太多了，很难追上那些在前面跑顺并且在内栏的马。周俊乐认为马儿不太喜欢当晚的场地状况，他觉得马儿当晚的表现已算相当不错。『天下宠儿』上场排十一档，我们选择了留前斗后，但当晚场地也太不利后上，反而大利内档放头，败可原谅。『天下宠儿』自上场赛后至今，相隔五周才上阵，其实马房为该驹报争上周三赛事，可惜列作后备，因此延至本周三才出赛。廖康铭对我透露，『天下宠儿』目前状态很好，评分亦具回旋之力，可惜今场排十二档，我希望马儿尽力跑得接近。」

塞翁失马，焉知非福，「天下宠儿」上周被列为后备，反而有更多时间养足体力迎战，且看艾兆礼能否克服外档的难关，争取佳绩。



陈嘉甜