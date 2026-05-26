文杰访问│希威森憧憬「逍遥人生」

刚周日希威森停赛，明晚将可恢复上阵；昨朝他一早到场操马，为明晚谷战作好准备。骑者表示，尚余十四个赛日马季便结束，希望把握时间多赢头马；他又表示，今战坐骑以沈厩一对马「过关勇士」和「逍遥人生」最具争胜机会。

「过关勇士」上仗在希威森胯下改以前领战略发挥，结果力拼获亚。

列阵第六场四班千二米的「过关勇士」，上仗在希威森胯下改以前领战略发挥，结果力拼获亚；明晚人马再跑谷草千二米，骑者分析说：「『过关勇士』现时三岁，多操多跑下渐见进步，复课后其操练正常，早前我策骑牠试泥闸，走势亦令我感到满意。今战再跑上名路程，依然只负轻磅，希望牠能够赢马补中；至于会否用回上仗的前领跑法，则有待与沈集成研究后才有决定。」

出争第七场四班千二米的「逍遥人生」，上仗初跑泥地千二米获亚，明晚回师谷草，希威森说：「现年五岁的『逍遥人生』已先后在田草、田泥赛事赢马或上名，反映场地适应性广，牠本身前速不慢，早段不会堕后太远，按理应适合在弯急直路短的谷草跑道发挥，加上近期晨课操练走势良好，预期牠会以佳态迎战今仗，希望临场发挥得好，可再次走入三甲。」

特约记者︰文杰