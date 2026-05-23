文杰访问│ 希斯静候否极泰来 「幸福约定」配合「煌上」

希斯自上月二十九日在跑马地夜赛起孖之后，至今六个赛马日未再添头马进帐，却取得六个亚军和六个季军，希斯归咎运气欠佳，但仍会继续发动攻势，赢马只是迟早问题。今战七驹当中，以「煌上」和「幸福约定」最具赢面。

「煌上」(11号) 今次再跑赢马路程，即使同场对手不少，但只要跑回应有水准，仍有条件争胜。

「煌上」前仗初出，即在田草千二米爆出廿九倍赢马，上场再跑同程仅以颈位负于「兴驰千里」得第二，明日续配艾道拿跑千二，希斯分析说：「『煌上』是三岁北半球马，按理抵港后需要较长时间适应环境，但牠开操后一直进度理想，状态冒升甚速，而前仗赢马之后，再出仍以佳势取得亚军，证明取得佳绩绝非侥幸。近期牠操练正常，勇态保持，今次再跑赢马路程，即使同场对手不少，但只要跑回应有水准，仍有条件争胜。」

「幸福约定」(图) 周岁价高昂，上场初出跑千二米得第四，今日增程跑千四。

「幸福约定」周岁价高昂，上场初出跑千二米得第四，今日增程跑千四米，希斯说：「『幸福约定』上场演出及格，毕竟千二米并非其合适路程，而且更是在港初出。赛后牠加强砥砺，早前试泥闸走势良好，状态和成熟程度均有进展，今次加长二百米竞逐，按理更合发挥。另外，适逢上场策骑牠的麦道朗来港客串，我当然乐意人马重逢，希望『幸福约定』在其胯下演出进步，走入前列最佳位置归来。」

最后，希斯表示「共创欢欣」多跑后终于上力，前仗首次上名，上仗可能场地起变化，于未能适应，结果落败而回。今次此驹再战千四米，并且加配眼罩，希望能够进一步改善走势，倘若赛事在正常场地上进行，「共创欢欣」有望走入三甲。」



特约记者：文杰