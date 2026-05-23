Ian心水│「韦金主」继续向好

韦达近期成绩稳定，刚战出马八匹，除了「紫辰之星」顺利打开胜门并为马主赢得一百五十万特别奖金，其余各驹也获奖金，战意鲜明。今战韦达只派四驹出战，但全部战力不俗，仍有机会继续争功。

第五场「家传之宝」是来自英国的四岁自购马，来港前在当地上阵三次，并在岭飞胶沙地胜出1601米赛事。此驹来港初期脾气甚大，曾在闸厢内弄伤黄宝妮而退出比赛，然而降至四班后，表现较前为佳，近两仗增程跑一哩，看来更合脚法；今仗改配布浩荣，或有意外惊喜。对手方面，「大回报」最近取得连捷，锐气正盛，今季转至黎昭升马房后，演出极稳定，尽管磅位较前增加，但实力仍未见底，仍可追捧。此外，「同样世界」上次初出即在田草千四米跑入甚具威胁的第五名，经实战砥砺后，状态可望更进一步；从其首战表现所见，尽显潜藏甚丰，可以加入考虑之列。

第九场「韦金主」今季伤瘉复出表现准绳，前后十战取得一冠三亚一季三殿，仗仗有奖金；今仗喜遇马少场合，而且对手多是实力见尽之辈，若早段能紧咬步速并取得遮挡，应可构成极大威胁。对手方面，「千帆驹」亦甚具质素，但跑法略为被动，今仗续用田泰安，应可将其强横后劲尽情发挥出来。此外，「健康愉快」上仗一度看似具有胜望，可惜终点前被沿途一步不蚀的「绿族无限」超越；今仗排黄金一档，而且获得袁幸尧的减十磅优惠，诚是三甲之材。

第五场：10家传之宝、9同样世界、2大回报

第九场：5韦金主、7千帆驹、1健康愉快