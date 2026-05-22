甜甜小记│王贤讯陈晓东SING声相惜

歌星陈晓东将在下月在红馆举行个唱，其多首金曲如《水瓶座》、《心有独钟》和《划火柴》等，相信会掀起不少朋友回忆杀。

日前「安」系马主王贤讯在社交平台分享了他和陈晓东的开心合照；小记访问王贤讯，他说：「我和陈晓东一起贺『天下第一关』郑绍康的生日，大家来个开心合照。」席间王贤讯更高唱陈晓东首本名曲《猜猜猜》，令后者大感惊讶及开心；王贤讯又预祝陈晓东的六月个人演唱会事事顺利。

「安」系王贤讯为年轻一代马主，其父王忠秣则养马多年，属圈中资深马主；王氏一家的旗下马，皆以「安」字命名。多年来，王氏家族大力支持香港赛马，王贤讯与其姊王贤敏早年已跟随双亲王忠秣及吕珍娣的步伐，一同加入马主行列，持续引入多匹「安」系马来港。

明日沙田赛事，王氏家族的「安可」及「安帝」分别出争第五场四班千六米及第七场三班千八米。其中「安可」配韦纪力上阵，骑者是王忠秣的好友，彼此早有渊源，早年韦纪力在港首匹打吡坐骑正是由已故方禄麟训练的「安」系马。且看明日韦纪力能否为「安可」建功，替王氏家族带来赢马喜悦。

陈嘉甜