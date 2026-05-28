甜甜小记│JOT 2026切磋球技

香港马圈之中，不少骑练都是高尔夫球爱好者。「日上」系马主姜炳辉和其太太李桂嫦、「飞轮霸」马主之一廖世伟亦喜欢这项运动，去年更联手首度举办JOT 2025高尔夫球比赛，让大家在百忙之中放松一番，既可切磋球技，又能锻炼身体，可算一举两得。

姜炳辉与太太李桂嫦，以及好友廖世伟均很热心，去年首次在深圳西丽高尔夫球场举办JOT 2025；他们除落力筹备比赛外，还和好友「闪耀」系马主邓巨明、「飞轮」系马主沈墨宁一起赞助奖品予骑练友谊赛。

去年告东尼、苏伟贤、方嘉柏、黎昭升、希斯、潘顿、巴度、班德礼、希威森、霍宏声、艾道拿及汤普新等多位骑练都积极参与，结果由布文胜出首届JOT 2025高尔夫球骑练友谊赛。今年希斯的太太和评马人Jenny都会加入参与JOT 2026，令人期待。

小记访问姜太李桂嫦，她说：「姜生本身喜欢打高尔夫球，得知圈中不少骑练热爱此运动，我们便与好友廖世伟商量，何不举办一个让骑练及马主齐齐参加的高尔夫球比赛呢？JOT其实就是Jockeys、Owners和Trainers的意思；高尔夫球是一项有益身心的运动，我和先生都乐于作出赞助支持。」

另一主办人廖世伟则说：「去年首届JOT 2025反应很热烈，因此我和姜生、姜太今年继续举办，共有四十位骑练及马圈人士参与；『美丽』系马主郭浩泉、现任香港马主协会主席邓伟业也会参与今届比赛。我听说下季新任练马师甘敏斯球技精湛，相信他是布文卫冕冠军的主要对手之一。女子组方面，去年只有一队，成员包括贺贤太太李姿敏、潘顿太太Nicole等；今年则有更多女士们参加，届时会有两队女子组参加比赛。」

JOT 2026将于六月五日在深圳西丽高尔夫球场举行，比赛由早上十一时正式开始。姜氏伉俪和廖世伟很贴心，安排好比赛、交通和膳食，届时四十位骑练及马圈人士在沙田晨课收操后便出发，下午四时更有Poolside BBQ（池畔烧烤），让骑练及其另一半参加，大家尽兴一番。

JOT 2025大合照

JOT 2025大合照

陈嘉甜