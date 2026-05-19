Ian心水│「骁将」四班恶气足

第三场「骁将」在纽西兰四战获一冠一季，包括在一项三级赛得季军；来港后获评七十二分，首战角逐谷草千二跑第五，表现不俗，但其后进度徘徊，直至上仗降落四班才追入殿军，走势较前理想；今仗排三档甚佳，若早段能紧随马群，末段可望交出追劲，有力冲上赢马。对手方面，「佐治传奇」今季三战均入前四名，最近试闸表现一气呵成，配合伍厩今期布阵，亦会配合出击。

第四场「财富非凡」来港后五战，除了上仗受制于最外档与黏地而大败之外，其余各仗走势尚可；今仗增程至一哩，不妨冷敲。对手方面，「越骏齐欢」背景与前驹类似，来港前在澳洲两战获一赢一位，来港后首六战均无建树，直至上仗首度增程跑一哩即走近，经连番砥砺后，今仗可望更进一步。此外，「有情有义」转投方嘉厩后表现愈趋稳定，大前仗在谷草能克服场地偏差，末段展开凌厉冲刺，尽管该赛水准一般，但其赢马走势令人印象深刻；今仗首度角逐一哩，观乎近仗走势应合适，值得注视。

第三场：3骁将、4佐治传奇、5三强

第四场：3财富非凡、4越骏齐欢、8有情有义