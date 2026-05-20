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亨利拆局│练马师王吼徐雨石

名家专栏
更新时间：02:00 2026-05-20 HKT
发布时间：02:00 2026-05-20 HKT

现时练马师榜的头五位，前后相差不过六场头马，上日吕健威发功夺三W，其余沈、廖、方、希原地踏步。上期提到，当众人吼实几个上游马房，提防有人乘乱而起，上日便有黎昭升和罗富全起孖，姚本辉也连场出击，可惜最终分数不及吕健威，结果统统无缘封王。

今次谷战，估计大众同样会吼实几个上游仓，然而方嘉柏与廖康铭近期表现呆滞，吕健威谷草成绩一般，沈集成今晚只出三驹，捧佢哋练马师王唔多划算，索性富贵险中求，我准备冷敲徐雨石。坦白讲，今次练马师王拣徐雨石，我只睇中佢「英雄豪迈」与「厨神」，其余马匹都是博博下，但预计佢练马师王保证够冷，若果几个上游马房都失准，就有机会博大雾。

重点争分马方面，「厨神」现评52分已减到凸，奥尔民发挥此驹最熟手，照计坐位望赢。「英雄豪迈」上仗跑千二嫌长，前置遇快步速亦下风，今次集合降班、缩程、内档各大有利条件，如无意外应赢马。

目标：徐雨石

赔率：35

全日恶马 第六场：厨神

练马师王最佳投注时机：第一场前
 

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