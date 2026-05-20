波仔至醒灵活玩│「泰力」试准而临

第七场「泰力」为四岁自购马，于二月打开胜门一役，同场蹄下败将已有七匹赛驹之后可以再上名甚至赢马，赛事水准已证明不俗。之后于总场次503上阵无功而还，但奈何该场早段步速实在太慢，故跟守中后位置角逐的牠处劣势角逐，而且在直路上最后百多米才可真正望空认真催策，但见余势不弱，足见马儿加分后仍具战斗力。

上仗「泰力」走位及步速形势上未算太差，但似乎现阶段缩程跑千四米已不太适合其发挥。虽然今仗牠初跑谷草，但早于二月厩主贺贤已安排其渡江试闸，马儿在转急弯后换脚及取得平衡后于马群肯追；到今次赛前第二度再试谷闸，起步未见慢闸之余，直路移出中外档走势亦从容。

翻查五月八日的谷闸，直路走中外叠路段有追势的「捷足奔驰」、「有备而战」在刚周日沙田赛事均跑入三甲，如非「瑞祺威枫」直路发挥上有点迟疑，也不排除可以跑得更接近，多少都足以加强笔者的信心。

再综观今场可采前置的赛驹，不少排在中外档起步，如早段要切入或会把步速拉快，或更有助「泰力」后上发挥。

波仔灵活玩过关提供：

第三场 Q/QP 4 胆拖 1 2 3 5

第七场 WP 4

第八场 Q/QP 7 胆拖 1 3 12

混合过关三串七 共188注