甜甜小记│郑加文《当艺术邂逅赛马》

「唯美主义」马主郑加文是一名建筑及室内设计师，对美学有一定追求，因此把爱驹起名为「唯美主义」。郑加文和潘顿近期一起创作一件艺术作品，名为《The ZP Chair 潘顿・磨鞍》椅子。郑加文今次举办《When Art Meets Horse Racing 当艺术邂逅赛马》系列的展览，将赛马融入艺术之中，让人以另一个角度认识赛马。有兴趣的朋友可以在本月5月23至29日于早上10时至晚上8时前往香港中环荷里活道10号大馆E仓低层欣赏。

郑加文说：「我是个赛马迷，我也热爱设计，并且教授设计。我喜欢不同范畴的设计，从城市规划、建筑、家具到室内设计。但有趣的是赛马与艺术这两者，虽然都非常受欢迎，且在我们香港的社区与文化中占有重要地位，但两者在某种程度上却没有关联，所以透过这个计划，我们尝试将赛马和艺术结合在一起，看看是否会产生任何化学反应。可能有一些喜欢艺术的人，在看过我们的作品后，或许开始去尝试了解更多，关于赛马的事情，反之亦然。所以这个计划的名称叫做『当艺术邂逅赛马』。」

周三跑马地赛事，郑加文个人名下的「唯美主义」、他和好友蔡敬业及李嘉俊一起养有的「佐治传奇」分别出战第二及三场。其中李嘉俊是「绿色」系主理人李荣翰的儿子；而李荣翰名下的「绿色铁蹄」则出争第七场。「唯美主义」、「佐治传奇」及「绿色铁蹄」均由伍鹏志训练，可见李氏父子和郑加文都很支持这位年轻华人练马师。

揸香槟者是「唯美主义」和「佐治传奇」马主郑加文，这两匹马星期三分别跑第二及三场。

陈嘉甜