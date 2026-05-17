马观微全日心水│「哥伦布」补中登陆

方嘉柏马房的北半球自购马「哥伦布」，今季踏入四岁后，战斗力开始提升，亦已适应水土。今仗列阵第七场四班田草千四米，可望在莫雷拉胯下敲响胜利之门。

「哥伦布」季中降落四班，一月二十五日出战田草千四米，排外档，沿途留得较后且一再受阻，但末段仍能杀入三甲。该役「心雄雄」赢马升班，取得第二名的「友莹仁」随后在同程连下两城，升上三班亦能走得接近；取得第四名的「大回报」早前两捷四班千六米。由此可知，此驹在四班跑中短途的分量。

四月中，「哥伦布」重回四班田草千四米，本应在莫雷拉胯下收复失地，可惜严重慢闸，结果后上不及，仅负头位。赛后，有超过一个月的时间打磨和试闸训练，今仗卷土再来，档位内移，将能有更出色的发挥。

马观微