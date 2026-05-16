Ian心水│「开心老板」进步再胜

第十场三班千四米，「安泰」是今组近绩较稳健的马匹，近四战取得一胜三位，上仗改争泥地一哩，仅不敌「满心星」与「川河耀驹」，走势仍佳；今仗返回胜途，对手实力皆一般，伸算三甲机会甚稳，属马胆之选。对手方面，「劲先生」近期试闸走势理想，虽然大部分佳绩均跑泥地，但以往曾在草地走近，贺贤近期手风顺，也可加入考虑。此外，「国千金」季内一出即胜，但其后表现却未如理想，上仗跑泥地更大败，但本身曾在和域园胜出千四米赛事，增程角逐应更合适，不要因为近绩差而忽视。冷门方面，「丞匡掠影」昔日在澳洲曾赢三级赛，由于在港评分过高，因而一直未有现，但近期已愈见接近，今仗除去眼罩出战，且看能否制造惊喜。

第十一场三班千四米，「开心老板」至今五战表现俱佳，上仗能克服外档，于终点前力拒「醒目先驹」而取得季内第二捷；虽然今仗初战三班，但看来仍有不少进步空间，游达荣斗志亦鲜明，值得信赖。对手方面，「天然数字」近三仗有两次排位较外，因形势欠佳而落第，败绩不能作准；牠来港前曾在千四米表列赛得亚军，今仗回师千四米，可以一试。此外，「神驰」今仗小休复出，近期试闸走势亦可，始终级数较高，不能忽视。

第十场：5安泰、3劲先生、4国千金

第十一场：8开心老板、6天然数字、3神驰