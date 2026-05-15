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甜甜小记│沈集成「鸿图大展」

名家专栏
更新时间：14:45 2026-05-15 HKT
发布时间：14:45 2026-05-15 HKT

刚周三谷草赛事，布浩荣在头场凭游厩「焦点」胜出其在港第二场头马，反映这位澳洲骑师渐在港站稳阵脚。练马师方面，以沈集成表现最抢眼，凭「浪漫斗士」、「上浦福旺」及「骄阳雄心」连中三元兼捧走法国五月杯，季内暂累积五十四场头马，以两W压过廖康铭一举进占榜首。

细观沈集成刚周三的三匹头马，原来都有共通点：「浪漫斗士」、「上浦福旺」均是在港跑至第五仗便打开胜门，后驹刚周三第七次出赛更取得其第二捷；而「骄阳雄心」亦不过跑至第六仗便赢马，反映沈集成今季处理质新马作风急进，很快交出成绩之余，亦可见这批沈厩马的潜质很优秀。

周日沙田赛事，沈集成派五驹上阵虽不算多，但不代表马房攻势就此中断；其中第八场四班千八米，沈厩派出「鸿图大展」上阵，此马在港首三战表现平平无奇，但上仗增程至田草千八米，在软地上展现出不俗走势，排十四档起步之下，末段由包尾追入一席殿军，对一匹三岁马而言，表现可圈可点。

今战「鸿图大展」在港第五次上阵，续争千八米，抽得一档起步，形势远较上仗有利；沈集成把此马交由布浩荣主辔，骑练皆当旺，且看马儿能否一如周三几匹沈厩头马般，在港首几仗便能顺利奏捷。

陈嘉甜

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